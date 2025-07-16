Грэм предложил Путину позвонить Хаменеи после ультиматума Трампа

Президенту России Владимиру Путину следует позвонить верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с целью узнать, что будет, если он не согласится на ультиматум США об урегулировании конфликта на Украине в течение 50 дней, заявил американский сенатор Линдси Грэм.

«Если Путин и другие задаются вопросом, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле», — написал он в социальной сети X.

Он также добавил, что странам, «покупающим дешевую российскую нефть», следовало бы поверить президенту США Дональду Трампу на слово.

Накануне Трамп предупредил, что США введут новые ограничения в отношении России, а именно вторичные пошлины «примерно 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров, в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной в течение 50 дней. Президент США также пообещал поставить Киеву дополнительное оружие, за которое заплатят страны Евросоюза.

Кремль назвал заявления Трампа весьма серьезными. Москва справляется с санкциями и справится с новыми, сказал глава МИД Сергей Лавров. «Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением «50 дней». Было раньше и 24 часа, и 100 дней было. Мы все это проходили, и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов», — заявил также он.