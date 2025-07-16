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Военная операция на Украине ,  
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Грэм предложил Путину позвонить Хаменеи после ультиматума Трампа

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций

Президенту России Владимиру Путину следует позвонить верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с целью узнать, что будет, если он не согласится на ультиматум США об урегулировании конфликта на Украине в течение 50 дней, заявил американский сенатор Линдси Грэм.

«Если Путин и другие задаются вопросом, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле», — написал он в социальной сети X.

Он также добавил, что странам, «покупающим дешевую российскую нефть», следовало бы поверить президенту США Дональду Трампу на слово.

Reuters сообщил, что Путин не прекратит спецоперацию после угроз Трампа
Политика
Фото:Денис Григорюк / РИА Новости

Накануне Трамп предупредил, что США введут новые ограничения в отношении России, а именно вторичные пошлины «примерно 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров, в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной в течение 50 дней. Президент США также пообещал поставить Киеву дополнительное оружие, за которое заплатят страны Евросоюза.

Кремль назвал заявления Трампа весьма серьезными. Москва справляется с санкциями и справится с новыми, сказал глава МИД Сергей Лавров. «Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением «50 дней». Было раньше и 24 часа, и 100 дней было. Мы все это проходили, и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов», — заявил также он.

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Полина Минаева
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Дональд Трамп
политик, президент США
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