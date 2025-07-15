Каллас пояснила, когда главы МИД ЕС обсудят судьбу российских активов

Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Министры иностранных дел стран Евросоюза в конце августа обсудят, как использовать замороженные российские активы, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета по иностранным делам. Запись трансляции Каллас опубликовала в соцсети Х.

По ее словам, среди стран ЕС сохраняются разногласия по вопросу российских активов, поэтому обсуждение пройдет на неформальной встрече глав МИД ЕС, известной как «Гимних».



«Мы договорились обсудить вопрос о замороженных активах только в формате «Гимниха». В августе — с министрами, потому что важно, чтобы все услышали аргументы друг друга», — сказала она.

Каллас отметила, что Украине необходимо все больше ресурсов для обороны, а европейские налогоплательщики задаются справедливым вопросом, почему ущерб от войны должна покрывать Европа, а не Россия.

В Кремле неоднократно предупреждали, что попытки передать Украине доходы от замороженных российских активов будут иметь последствия. Власти России считают любые действия с такими активами воровством.