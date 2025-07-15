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Военная операция на Украине ,  
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Каллас пояснила, когда главы МИД ЕС обсудят судьбу российских активов

Каллас: главы МИД ЕС в августе обсудят использование замороженных активов РФ
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Министры иностранных дел стран Евросоюза в конце августа обсудят, как использовать замороженные российские активы, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета по иностранным делам. Запись трансляции Каллас опубликовала в соцсети Х.

По ее словам, среди стран ЕС сохраняются разногласия по вопросу российских активов, поэтому обсуждение пройдет на неформальной встрече глав МИД ЕС, известной как «Гимних».

«Мы договорились обсудить вопрос о замороженных активах только в формате «Гимниха». В августе — с министрами, потому что важно, чтобы все услышали аргументы друг друга», — сказала она.

Каллас отметила, что Украине необходимо все больше ресурсов для обороны, а европейские налогоплательщики задаются справедливым вопросом, почему ущерб от войны должна покрывать Европа, а не Россия.

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В марте Украина получила первые £752 млн ($970 млн) от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных там активов России.

В том же месяце глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза поддержали использование замороженных российских активов для оказания помощи Украине.

В мае уже сам ЕС перевел Украине €1 млрд с доходов от реинвестирования замороженных российских капиталов.

В Кремле неоднократно предупреждали, что попытки передать Украине доходы от замороженных российских активов будут иметь последствия. Власти России считают любые действия с такими активами воровством.

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Персоны
Полина Дуганова
Кая Каллас ЕС Евросоюз российские активы санкции против России
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
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