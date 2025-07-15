Каллас пояснила, когда главы МИД ЕС обсудят судьбу российских активов
Министры иностранных дел стран Евросоюза в конце августа обсудят, как использовать замороженные российские активы, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета по иностранным делам. Запись трансляции Каллас опубликовала в соцсети Х.
По ее словам, среди стран ЕС сохраняются разногласия по вопросу российских активов, поэтому обсуждение пройдет на неформальной встрече глав МИД ЕС, известной как «Гимних».
«Мы договорились обсудить вопрос о замороженных активах только в формате «Гимниха». В августе — с министрами, потому что важно, чтобы все услышали аргументы друг друга», — сказала она.
Каллас отметила, что Украине необходимо все больше ресурсов для обороны, а европейские налогоплательщики задаются справедливым вопросом, почему ущерб от войны должна покрывать Европа, а не Россия.
В марте Украина получила первые £752 млн ($970 млн) от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных там активов России.
В том же месяце глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза поддержали использование замороженных российских активов для оказания помощи Украине.
В мае уже сам ЕС перевел Украине €1 млрд с доходов от реинвестирования замороженных российских капиталов.
В Кремле неоднократно предупреждали, что попытки передать Украине доходы от замороженных российских активов будут иметь последствия. Власти России считают любые действия с такими активами воровством.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер-министр Украины подал в отставку
Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России
WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk
WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве
Трамп считает вопросом времени победу России над Украиной
Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России
В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины
Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета
Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов