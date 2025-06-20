Силуанов заявил, что Россия вернет замороженные за границей активы

Антон Силуанов (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Власти России будут делать все возможное, чтобы вернуть заблокированные за рубежом финансовые резервы, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Известиям» на ПМЭФ.

По его словам, эти средства по-прежнему принадлежат России и страна не собирается от них отказываться.

«Это наши деньги. Просто так дарить такие суммы, какие бы суммы ни были, это неправильно. Будем биться до последнего. Будем делать все возможное для того, чтобы эти деньги вернуть обратно в нашу страну», — сказал он.

Замороженные за границей резервы — это активы, которые были размещены на зарубежных счетах и заблокированы для использования их первоначальным владельцем в результате определенных санкций или политических решений. Это означает, что страна, которой принадлежат эти резервы, временно лишена возможности распоряжаться ими.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы российского Центробанка в размере около $300 млрд в виде ценных бумаг и наличных. Из них около $5–6 млрд находится в США, а большая часть — в Европе, в бельгийском депозитарии Euroclear.

В июне 2024 года страны G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — согласовали механизм для предоставления $50 млрд Украине за счет кредитов, которые будут погашены доходами от активов российского Центробанка.