Украина получила от Британии почти $1 млрд из доходов от активов России
На Украину поступили первые £752 млн ($970 млн) от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных активов России, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
По его словам, денежные средства были переданы в рамках программы экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7. «Средства направим на укрепление украинской обороноспособности», — уточнил Шмыгаль.
Премьер-министр Украины выразил благодарность Лондону и странам G7. По его словам, Киев рассчитывает на конфискацию и передачу в свою пользу всех суверенных активов России в ближайшем будущем.
После начала военной операции на Украине западные страны заблокировали около $300 млрд российских активов. Более трети из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. США, ЕС и Великобритания направляли Украине несколько траншей в рамках кредита, который планируется погашать за счет доходов от замороженных активов России. По данным The Times, в Соединенном Королевстве заморожено около £26 млрд ($33,4 млрд) активов российского ЦБ и £18 млрд ($23 млрд) активов лиц, попавших под санкции.
предупреждали, что попытки передать Украине доходы от замороженных российских активов будут иметь последствия. В российском МИДе указывали, что Москва сочтет воровством подобные действия.
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