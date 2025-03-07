 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Украина получила от Британии почти $1 млрд из доходов от активов России

Шмыгаль: Лондон передал почти $1 млрд доходов от замороженных активов России
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев получил от Лондона первые $970 млн, обеспеченные доходами от замороженных активов России, их направят на укрепление обороны, заявил премьер Украины. В Кремле обещали не оставить такие действия без ответа
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Thomas Peter / Reuters)

На Украину поступили первые £752 млн ($970 млн) от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных активов России, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

По его словам, денежные средства были переданы в рамках программы экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7. «Средства направим на укрепление украинской обороноспособности», — уточнил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины выразил благодарность Лондону и странам G7. По его словам, Киев рассчитывает на конфискацию и передачу в свою пользу всех суверенных активов России в ближайшем будущем.

После начала военной операции на Украине западные страны заблокировали около $300 млрд российских активов. Более трети из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. США, ЕС и Великобритания направляли Украине несколько траншей в рамках кредита, который планируется погашать за счет доходов от замороженных активов России. По данным The Times, в Соединенном Королевстве заморожено около £26 млрд ($33,4 млрд) активов российского ЦБ и £18 млрд ($23 млрд) активов лиц, попавших под санкции.

Песков напомнил о последствиях передачи Киеву доходов от активов России
Политика
Дмитрий Песков
В Кремле предупреждали, что попытки передать Украине доходы от замороженных российских активов будут иметь последствия. В российском МИДе указывали, что Москва сочтет воровством подобные действия.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Великобритания Денис Шмыгаль российские активы Военная операция на Украине
Материалы по теме
Песков напомнил о последствиях передачи Киеву доходов от активов России
Политика
Лондон выделит Киеву кредит на $3 млрд за счет активов России
Политика
Bloomberg узнал о поиске в ЕС способа изъять часть российских активов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 17:33
Володин заявил о грубом нарушении Великобританией международного праваПолитика, 17:58
Российский и американский бизнес обсудили, как можно смягчить санкцииБизнес, 17:56
Основатель «Википедии» заявил, что критика Маска поднимает пожертвованияПолитика, 17:55
УЕФА подсчитал общую выручку клубов РПЛ за прошлый сезонСпорт, 17:54
В Подмосковье пятеро детей отравились китайскими снекамиОбщество, 17:49
Блогера Митрошину задержали по делу об отмывании средствОбщество, 17:49
Креативность в IT: существует ли она и как ее развиватьТренды, 17:38
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Экс-главу французской разведки осудили за шпионаж для LVMHПолитика, 17:30
Центробанк установил курс доллара США на выходные и понедельникИнвестиции, 17:29
Трамп допустил усиление санкций против России и призвал начать переговорыПолитика, 17:27
Акции банков резко снизились на заявлении Трампа о возможных санкцияхИнвестиции, 17:26
Туск выступил за выход Польши из конвенций о минах и кассетных снарядахПолитика, 17:22
Суд арестовал подозреваемого в подрыве банкомата в МосквеОбщество, 17:20
Розничные продажи «Биннофарм Групп» за 2024 год выросли до ₽48,25 млрдПресс-релиз, 17:20