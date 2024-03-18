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Война санкций ,  
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Главы МИД ЕС поддержали использование российских активов для Украины

Боррель: главы МИД ЕС поддержали использование российских активов для Украины
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Война санкций
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Военная операция на Украине
На заседании 18 марта министры иностранных дел Евросоюза обсудили использование заблокированных российских активов в интересах Украины. По словам Борреля, в этой теме есть «сильный консенсус»
Жозеп Боррель во время пресс-конференции
Жозеп Боррель во время пресс-конференции (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Министры иностранных дел стран Евросоюза поддержали использование доходов от замороженных российских активов для оказания помощи Украине, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания министров.

«Не могу сказать, что было единство, но есть сильный консенсус насчет принятия такого решения», — сказал он (цитата по Reuters). Ранее сегодня, выражая надежду на то, что министры достигнут согласия по этой теме, Боррель говорил, что это «увеличит возможности финансировать оборону Украины».

Также 18 марта главы МИДов согласовали выделение дополнительных выделении дополнительных €5 млрд на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира. В заседании министров принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который поблагодарил коллег за такое решение. Как сообщили в Совете ЕС, фонд помощи Украине позволит Брюсселю поддерживать растущие потребности украинской армии, предоставляя ей летальное и нелетальное вооружение, а также обучая украинских военнослужащих.

«ЕС выполняет свои обязательства», — сказал Боррель, комментируя решение. Позднее на пресс-конференции глава дипломатии сказал, что средства могут быть использованы для закупок боеприпасов в любой стране мира, не только в ЕС. «Эти средства предназначены для поддержки Украины, а не европейской военной промышленности», — заявил он (цитата по ТАСС).

 Как писала Financial Times, €191 млрд хранился в бельгийском депозитарии Euroclear, в 2023 году финансовая группа получила от них доходы в размере €4,4 млрд. В феврале страны ЕС утвердили механизм, который позволяет использовать доходы от замороженных активов для финансирования помощи Украине; также Евросовет постановил отдельно учитывать и хранить доход от активов и запретил распоряжаться чистой прибылью от них.

При этом некоторые акторы, например, Франция, Германия и Европейский центральный банк высказывали опасения, что решение об использовании этих средств может негативно сказаться на роли евро как международной валюты, а также подорвать стабильность мировой финансовой системы, писал Bloomberg.

В Кремле говорили, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судебном порядке. Министр финансов Антон Силуанов также предупреждал о зеркальных мерах в ответ на конфискацию. В МИДе пообещали дать «чрезвычайно жесткий» ответ «без какой-либо возможности посмотреть, где можно смягчить углы».

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Жозеп Боррель российские активы Украина военная помощь
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