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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн посмертно наградил за мужество погибших при атаке на пляж курян

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжение о награждении знаками «За верность долгу и мужество» посмертно четырех жителей Курска, погибших при атаке украинских беспилотников на пляж «Городской» вечером 8 июля. Об этом Хинштейн написал в телеграм-канале.

«Анатолий Минашкин. Вячеслав Гаврилов. Артем Ларин. Алексей Каменев», — перечислил глава региона имена посмертно награжденных курян.

Хинштейн напомнил, при каких обстоятельствах погибли жители Курска: при атаке дронов пятилетний мальчик закрывал собой маму, росгвардеец помогал людям эвакуироваться с пляжа, работник пляжа тушил пожар, а проходивший мимо мужчина спасал женщин и детей.

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В результате удара украинских беспилотников по пляжу «Городской» в Курске вечером 8 июля погибли три человека. Еще семеро пострадали, включая пятилетнего Толю Минашкина, которого с тяжелыми ожогами и осколочными ранениями пытались транспортировать в Москву. В пути мальчик скончался.

О намерении посмертно присвоить погибшим курянам региональные награды Хинштейн сообщил ранее на оперативном совещании в правительстве Курской области.

Один из погибших — спасавший людей росгвардеец Вячеслав Гаврилов — также представлен к государственной награде.

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Персоны
Плугина Ирина
Александр Хинштейн Курская область награждение погибшие беспилотники
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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