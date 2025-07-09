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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших при атаке на пляж в Курске выросло до семи

Сюжет
Военная операция на Украине

Семь человек получили ранения в результате атаки ВСУ на городской пляж в Курске, сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Всего пострадало 7 человек, среди них — мальчик 5-ти лет. У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребенка, в тяжелом состоянии», — рассказал чиновник.

Одним из погибших при ударе ВСУ в Курске оказался сотрудник Росгвардии
Политика
Фото:Дарья Широкова/РБК/ТАСС

При ударе ВСУ погибли три мужчины, один из них — сотрудник Росгвардии, который в момент происшествия оказывал помощь людям.

«Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», — написал Хинштейн.

Он пообещал представить сотрудника к госнаграде.

По словам исполняющего обязанности главы Курска Сергея Котлярова, ночью противовоздушная оборона сбила украинский дрон над городом. Его осколки упали в районе «Городского» пляжа.

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Персоны
Полина Минаева
атака дронов Курская область Александр Хинштейн ВСУ Курск
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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