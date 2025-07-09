Число пострадавших при атаке на пляж в Курске выросло до семи
Семь человек получили ранения в результате атаки ВСУ на городской пляж в Курске, сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн в телеграм-канале.
«Всего пострадало 7 человек, среди них — мальчик 5-ти лет. У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребенка, в тяжелом состоянии», — рассказал чиновник.
При ударе ВСУ погибли три мужчины, один из них — сотрудник Росгвардии, который в момент происшествия оказывал помощь людям.
«Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», — написал Хинштейн.
Он пообещал представить сотрудника к госнаграде.
По словам исполняющего обязанности главы Курска Сергея Котлярова, ночью противовоздушная оборона сбила украинский дрон над городом. Его осколки упали в районе «Городского» пляжа.
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