Курские власти показали фото с последствиями удара БПЛА по пляжу с людьми
В Курске на пляже «Городской» начались восстановительные работы после прилета БПЛА накануне, сообщила пресс-служба областного правительстве. Она опубликовала фотографии пляжа, где рабочие устраняют последствия атаки.
На снимках видны части беспилотника и воронка от удара.
«Вход на пляж отдыхающим запрещен, пока там небезопасно!» — говорится в сообщении под снимками.
Беспилотники ВСУ ударили по пляжу с отдыхающими вечером 8 июля. В результате атаки, по информации местных властей, погибли три человека, один из них — сотрудник Росгвардии. Старший сержант эвакуировал людей с пляжа после первого взрыва, когда прогремел второй. По последним данным, пострадали в результате удара БПЛА семь человек, в том числе пятилетний мальчик.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обещал представить погибшего росгвардейца к государственной награде.
Следственный комитет показал видео с места осмотра пляжа. В ходе осмотра сотрудники ведомства обнаружили фрагменты летательного аппарата и поражающие элементы.
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