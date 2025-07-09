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Военная операция на Украине ,  
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Курские власти показали фото с последствиями удара БПЛА по пляжу с людьми

В Курске устраняют последствия атаки украинского дрона на городской пляж
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области
Фото: Правительство Курской области

В Курске на пляже «Городской» начались восстановительные работы после прилета БПЛА накануне, сообщила пресс-служба областного правительстве. Она опубликовала фотографии пляжа, где рабочие устраняют последствия атаки.

На снимках видны части беспилотника и воронка от удара.

«Вход на пляж отдыхающим запрещен, пока там небезопасно!» — говорится в сообщении под снимками.

Беспилотники ВСУ ударили по пляжу с отдыхающими вечером 8 июля. В результате атаки, по информации местных властей, погибли три человека, один из них — сотрудник Росгвардии. Старший сержант эвакуировал людей с пляжа после первого взрыва, когда прогремел второй. По последним данным, пострадали в результате удара БПЛА семь человек, в том числе пятилетний мальчик.

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обещал представить погибшего росгвардейца к государственной награде.

Следственный комитет показал видео с места осмотра пляжа. В ходе осмотра сотрудники ведомства обнаружили фрагменты летательного аппарата и поражающие элементы.

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Денис Малышев
Военная операция на Украине Курск БПЛА Александр Хинштейн
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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