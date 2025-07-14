Погибшего при ударе ВСУ по пляжу мальчика представят к награде
Всем погибшим при ударе ВСУ по пляжу «Городской» в Курске 8 июля — трем взрослым и пятилетнему мальчику — присвоят посмертно региональные награды, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на оперативном совещании в правительстве региона.
Трансляция велась на странице Хинштейна во «ВКонтакте».
«Все, кто погиб, — это люди, которые помогали другим, включая и пятилетнего мальчика Толю Минашкина, который пытался защитить маму», — пояснил Хинштейн.
Хотя один из погибших — эвакуировавший граждан сотрудник Росгвардии Вячеслав Гаврилов — уже представлен к государственной награде, курские власти вправе наградить его и региональной, отметил глава региона.
«Спасатель, который находился непосредственно на пляже. И молодой человек, который двигался мимо, увидел и услышал произошедшее, также двинулся на помощь людям», — перечислил Хинштейн остальных погибших.
В результате атаки ВСУ по пляжу «Городской» в Курске вечером 8 июля на месте погибли три человека, еще семеро пострадали, включая пятилетнего Толю Минашкина. У него были ожоги и осколочные ранения. В тяжелом состоянии его пытались перевезти в Москву, но в пути ребенок скончался.
Хинштейн назвал произошедшее «огромной бедой, огромной трагедией» и выразил соболезнования родным и близким погибших.
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