Украина приостановила участие в конвенции о запрете противопехотных мин

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, приостанавливающий для страны действие Оттавской конвенции о противопехотных минах.

«Подписал переданные из Верховной рады Украины документы: <...> о приостановлении действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах», — сообщил он в своем телеграм-канале.

Оттавская конвенция о противопехотных минах была подписана в Оттаве в декабре 1997 года и вступила в силу в 1999 году. Страны — участники конвенции обязываются не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать, не сохранять и не передавать другим сторонам противопехотные мины. Согласно конвенции, в течение четырех лет после того, как документ вступит для них в силу, участники обязаны уничтожить все свои запасы этих боеприпасов. Также они должны каждый год сообщать о своих запасах, ходе программ их уничтожения и обо всех заминированных противопехотными минами районах. Документ ратифицировали 164 страны. Среди 34 государств, которые не присоединились к соглашению, — Китай, Россия и США.

В конце июня Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе страны из Оттавской конвенции, и передал его на рассмотрение в Верховную раду.

Ранее из конвенции решили выйти еще несколько государств — Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия. Это решение объяснили «значительным усилением» военных угроз странам НАТО, граничащим с Россией и Белоруссией.

В России заявили, что такой шаг «неизбежно приведет к дальнейшей эскалации напряженности в Европе и деградации ситуации в области региональной и международной безопасности».

Москва считает нецелесообразным присоединение к Оттавской конвенции, несмотря на утверждение о том, что разделяет ее цели и задачи. Причиной является то, что «противопехотные мины остаются эффективным и малозатратным средством обеспечения безопасности российских границ».