Финляндия уведомила ООН о выходе из конвенции о противопехотных минах

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Власти Финляндии уведомили ООН о выходе из Оттавской конвенции — соглашении о запрете использовать противопехотные мины, сообщает пресс-служба МИДа государства на сайте министерства.

Финляндия вышла из конвенции 10 июля, а решение о прекращении действия вступит в силу в январе 2026 года. Финляндия сможет снова пользоваться противопехотными минами.

Хельсинки объяснил желание покинуть договор потребностями обороны «в условиях ослабления безопасности». При этом в финском министерстве подчеркнули, что страна «продолжит оказывать поддержку гуманитарному разминированию», но не уточнили, как именно.

О том, что Финляндия начала подготовку к выходу из Оттавской конвенции, власти сообщили в начале апреля. Премьер-министр страны Петтери Орпо тогда сказал, что в сфере безопасности в Европе произошли изменения из-за «угрозы со стороны России».

Помимо Финляндии, конвенцию покинут Польша, Литва Латвия, Эстония. Кроме того, указ о выходе Украины из Оттавской конвенции в конце июня подписал ее президент Владимир Зеленский. Теперь этот вопрос должен быть рассмотрен в Верховной раде. В июле Reuters сообщил, что Литва и Финляндия планируют начать производство противопехотных мин в 2026 году, чтобы обеспечить ими себя и Украину.

В Москве заявили, что выход из конвенции приведет к дальнейшей эскалации в Европе и проблемам в области региональной и международной безопасности, и пообещали ответные шаги.