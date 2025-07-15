ЕС снова не смог согласовать 18-й пакет санкций против России

Петер Сийярто (Фото: Mohammad Abu Ghosh / XinHua / Global Look Press)

Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза (ЕС) на встрече в Брюсселе в третий раз не достигли согласия по поводу 18-го пакета антироссийских санкций, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании. Брифинг транслировался в эфире венгерского телеканала M1.

«На данный момент новый пакет санкций не принят», — заявил Сийярто журналистам в столице Бельгии.

Министр пояснил, что Словакия по-прежнему связывает вопрос о принятии 18-го пакета санкций против России с предоставлением ей гарантий энергоснабжения в связи с планом Еврокомиссии по отказу от российской нефти и газа к началу 2028 года. По словам Сийярто, Венгрия поддерживает позицию Словакии, а такие гарантии пока получены не были.

Первые две попытки согласовать новые санкции против России провалились в конце июня и в начале июля 2025 года.

В Словакии считают, что запрет импорта российского газа с 2028 года может вызвать его дефицит, повышение цен и увеличение транзитных сборов, а также спровоцировать судебные иски со стороны «Газпрома».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо наложил вето на 18-й пакет антироссийских санкций и заявил, что стране нужны политические обязательства и гарантии от партнеров и ЕК, что Словакия не останется один на один с этими проблемами.

По мнению министра, перспективы достижения соглашения пока остаются неясными.

С февраля 2022 года ЕС ввел уже 17 пакетов антироссийских санкций. В 18-м пакете санкций предлагается запретить операции с газопроводом «Северный поток», принадлежащим России, и с финансовыми организациями, помогающими обходить антироссийские санкции.

Москва считает любые санкции западных стран незаконными и настаивает на их отмене.