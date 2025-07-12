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Политика ,  
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Фицо раскрыл, когда Словакия может одобрить антироссийский пакет санкций

Фицо: Словакия планирует договориться об антироссийском пакете санкций
Словакия повторно заблокировала 18-й пакет европейских санкций против России 9 июля. Братислава в том числе добивается того, чтобы словацкие компании не были привлечены к ответственности за разрыв контрактов с российскими фирмами
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Словакия рассчитывает до вторника достичь соглашения с Европейской комиссией и партнерами по ЕС о том, что она не пострадает от прекращения поставок российского газа, а также договориться о 18-м пакете санкций против России. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, передает Reuters.

«Нам необходимо добиться определенных результатов в этих переговорах, хотя идеального решения не будет. Мы требуем политических обязательств и гарантий от партнеров и комиссии, что Словакия не останется один на один с этой проблемой», — подчеркнул Фицо.

Премьер-министр отметил, что перспективы достижения соглашения пока неясны, поскольку остаются нерешенными ключевые вопросы. В частности, продолжаются дискуссии об ограничении размера транзитных сборов, которые Словакии придется платить за транспортировку альтернативных поставок газа.

Сейчас Словакия блокирует принятие 18-го пакета санкций, возражая против предложения ЕК полностью запретить импорт российского газа с 2028 года. Братислава предупреждает, что такая мера может вызвать дефицит газа, рост цен и увеличение транзитных сборов, а также спровоцировать судебные иски со стороны «Газпрома».

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Алина Нафикова
Роберт Фицо Словакия Братислава санкции против России ЕС
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Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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