Фицо раскрыл, когда Словакия может одобрить антироссийский пакет санкций
Словакия рассчитывает до вторника достичь соглашения с Европейской комиссией и партнерами по ЕС о том, что она не пострадает от прекращения поставок российского газа, а также договориться о 18-м пакете санкций против России. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, передает Reuters.
«Нам необходимо добиться определенных результатов в этих переговорах, хотя идеального решения не будет. Мы требуем политических обязательств и гарантий от партнеров и комиссии, что Словакия не останется один на один с этой проблемой», — подчеркнул Фицо.
Премьер-министр отметил, что перспективы достижения соглашения пока неясны, поскольку остаются нерешенными ключевые вопросы. В частности, продолжаются дискуссии об ограничении размера транзитных сборов, которые Словакии придется платить за транспортировку альтернативных поставок газа.
Сейчас Словакия блокирует принятие 18-го пакета санкций, возражая против предложения ЕК полностью запретить импорт российского газа с 2028 года. Братислава предупреждает, что такая мера может вызвать дефицит газа, рост цен и увеличение транзитных сборов, а также спровоцировать судебные иски со стороны «Газпрома».
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