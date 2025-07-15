 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Каллас сообщила, что в ЕС «очень близки» к новым санкциям против России

Каллас: в ЕС надеются согласовать 18-й пакет антироссийских санкций уже сегодня
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Marko Saarm / Imago / Global Look Press)

Страны Евросоюза (ЕС) приблизились к тому, чтобы уже во вторник, 15 июля, договориться о новом пакете санкций против России, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед заседанием Совета глав МИДов стран блока, передает Reuters.

«Мы надеемся достичь политического соглашения по 18-му пакету санкций. Мы очень, очень близки. Надеюсь, это произойдет сегодня», — сказала евродипломат.

Когда журналисты поинтересовались, будет ли в очередном пакете ограничений обновлен ценовой потолок для российских энергоносителей, Каллас ответила: «Он живой».

По ее словам, достичь консенсуса в этом вопросе мешает вето одного из государств ЕС.

«Мы пытаемся работать над этим», — пояснила глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Источники издания подтвердили, что все элементы 18-го пакета санкций согласованы, однако у одной из стран ЕС остались сомнения насчет необходимости снижать ценовой потолок на нефть.

Ранее Politico сообщила, что одобрению 18-го пакета мешает позиция Мальты по потолку цен на российские энергоносители.

Депутат Европарламента заявил об обсуждении новых санкций против России
Политика
Фото: Johannes Simon / Getty Images

С начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 17 пакетов санкций против Москвы. Предложенный в прошлом месяце 18-й пакет нацелен на ее энергетические доходы, банки и военную промышленность. В частности, предлагается запретить операции с российским газопроводом «Северный поток» и с финансовыми организациями, которые помогают обходить антироссийские санкций.

Кроме того, обсуждается плавающий ценовой потолок на российскую нефть на уровне 15% ниже средней рыночных цен на сырье за последние три месяца.

Власти России требуют отмены западных санкций, считая их незаконными и неэффективными. В Кремле неоднократно заявляли, что политика ограничительных мер не приведет к изменению его политики и Москва найдет, как обойти санкции.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров встретился с Си Цзиньпином. Подробности

Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России

WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk

WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве

Politico: Трамп назвал победителя в украинском конфликте

Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России

В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Кая Каллас ЕС санкции против России Военная операция на Украине
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Материалы по теме
Захарова назвала заколдованной цифрой оценку Каллас опасности России
Политика
Politico узнало о новом препятствии для санкций ЕС против России
Политика
В ЕС увидели две стороны в заявлении Трампа о санкциях против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 91,77 (+0,65) Инвестиции, 07:49 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 78,37 (+0,49) Инвестиции, 07:49
ФИФА отдала Трампу оригинальный трофей клубного чемпионата мира Спорт, 11:46
Зеленский поздравил украинцев с Днем крещения «Руси-Украины» Политика, 11:43
Как молодежь участвует в цифровой трансформации Отрасли, 11:40
Умер автор мультфильмов «Про собаку Розку» и «Латекс» Андрей Соколов Общество, 11:36
Отравившимися посетителями кафе в Екатеринбурге оказались выпускники вуза Общество, 11:36
Как унифицированные коммуникации стали стандартом для бизнеса Отрасли, 11:30
Часть сотрудников метро Екатеринбурга переведут на четырехдневную неделю Общество, 11:29
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Трамп заявил, что разочарован в Путине, но «не закончил иметь с ним дело» Политика, 11:25
Каллас сообщила, что в ЕС «очень близки» к новым санкциям против России Политика, 11:24
Спрос на айтишников падает. Как меняются их зарплатные амбицииПодписка на РБК, 11:21
Как бизнес и колледжи формируют кадровый резерв страны 11:19
Как проект Opus от Pioneer вдохновляет современных творцов Стиль, 11:19
Биткоин подешевел на $6 тыс. после рекорда. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:17
Федерации запретили публиковать результаты россиян на ЧМ по водным видам Спорт, 11:14