Каллас: в ЕС надеются согласовать 18-й пакет антироссийских санкций уже сегодня

Каллас сообщила, что в ЕС «очень близки» к новым санкциям против России

Кая Каллас (Фото: Marko Saarm / Imago / Global Look Press)

Страны Евросоюза (ЕС) приблизились к тому, чтобы уже во вторник, 15 июля, договориться о новом пакете санкций против России, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед заседанием Совета глав МИДов стран блока, передает Reuters.

«Мы надеемся достичь политического соглашения по 18-му пакету санкций. Мы очень, очень близки. Надеюсь, это произойдет сегодня», — сказала евродипломат.

Когда журналисты поинтересовались, будет ли в очередном пакете ограничений обновлен ценовой потолок для российских энергоносителей, Каллас ответила: «Он живой».

По ее словам, достичь консенсуса в этом вопросе мешает вето одного из государств ЕС.

«Мы пытаемся работать над этим», — пояснила глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Источники издания подтвердили, что все элементы 18-го пакета санкций согласованы, однако у одной из стран ЕС остались сомнения насчет необходимости снижать ценовой потолок на нефть.

Ранее Politico сообщила, что одобрению 18-го пакета мешает позиция Мальты по потолку цен на российские энергоносители.

С начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 17 пакетов санкций против Москвы. Предложенный в прошлом месяце 18-й пакет нацелен на ее энергетические доходы, банки и военную промышленность. В частности, предлагается запретить операции с российским газопроводом «Северный поток» и с финансовыми организациями, которые помогают обходить антироссийские санкций.

Кроме того, обсуждается плавающий ценовой потолок на российскую нефть на уровне 15% ниже средней рыночных цен на сырье за последние три месяца.

Власти России требуют отмены западных санкций, считая их незаконными и неэффективными. В Кремле неоднократно заявляли, что политика ограничительных мер не приведет к изменению его политики и Москва найдет, как обойти санкции.