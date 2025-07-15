Каллас сообщила, что в ЕС «очень близки» к новым санкциям против России
Страны Евросоюза (ЕС) приблизились к тому, чтобы уже во вторник, 15 июля, договориться о новом пакете санкций против России, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед заседанием Совета глав МИДов стран блока, передает Reuters.
«Мы надеемся достичь политического соглашения по 18-му пакету санкций. Мы очень, очень близки. Надеюсь, это произойдет сегодня», — сказала евродипломат.
Когда журналисты поинтересовались, будет ли в очередном пакете ограничений обновлен ценовой потолок для российских энергоносителей, Каллас ответила: «Он живой».
По ее словам, достичь консенсуса в этом вопросе мешает вето одного из государств ЕС.
«Мы пытаемся работать над этим», — пояснила глава внешнеполитического ведомства ЕС.
Источники издания подтвердили, что все элементы 18-го пакета санкций согласованы, однако у одной из стран ЕС остались сомнения насчет необходимости снижать ценовой потолок на нефть.
Ранее Politico сообщила, что одобрению 18-го пакета мешает позиция Мальты по потолку цен на российские энергоносители.
С начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 17 пакетов санкций против Москвы. Предложенный в прошлом месяце 18-й пакет нацелен на ее энергетические доходы, банки и военную промышленность. В частности, предлагается запретить операции с российским газопроводом «Северный поток» и с финансовыми организациями, которые помогают обходить антироссийские санкций.
Кроме того, обсуждается плавающий ценовой потолок на российскую нефть на уровне 15% ниже средней рыночных цен на сырье за последние три месяца.
Власти России требуют отмены западных санкций, считая их незаконными и неэффективными. В Кремле неоднократно заявляли, что политика ограничительных мер не приведет к изменению его политики и Москва найдет, как обойти санкции.
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