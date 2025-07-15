Над Россией уничтожили 55 беспилотников за ночь
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 55 украинских дронов, сообщило Минобороны.
32 беспилотника были сбиты над Белгородской областью, 12 — над территорией Воронежской области, шесть — над акваторией Черного моря, три — над территорией Липецкой области и по одному — над Ростовской и Курской областями.
Ранее об уничтожении нескольких беспилотников сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Дроны сбили в пригороде Воронежа и в одном из районов области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотника в Верхнедонском районе области. Пострадавших и разрушений также нет.
В ночь на 14 июня российские средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов. Шесть из них были сбиты над Орловской областью, два — над Брянской, еще по одному — над Курской областью, Крымом и Черным морем.
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