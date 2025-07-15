Над Воронежской областью отразили воздушную атаку
В пригороде Воронежа и в одном из районов области сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.
Он добавил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. О начале его действия губернатор сообщил в 02:29 мск.
В ночь на 13 июля в одном из районов Воронежской области также сбили несколько беспилотников. Пострадавших и разрушений не было. В ночь на 12 июля беспилотник сбили в пригороде Воронежа.
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