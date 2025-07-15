Над Воронежской областью отразили воздушную атаку

В пригороде Воронежа и в одном из районов области сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.

Он добавил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. О начале его действия губернатор сообщил в 02:29 мск.

В ночь на 13 июля в одном из районов Воронежской области также сбили несколько беспилотников. Пострадавших и разрушений не было. В ночь на 12 июля беспилотник сбили в пригороде Воронежа.