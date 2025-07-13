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Военная операция на Украине ,  
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Над Курской областью сбили два беспилотника за 20 минут

Сюжет
Военная операция на Украине

За 20 минут в Курской области сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.

«С 20.00 мск до 20.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

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Политика

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников и обстрелам со стороны ВСУ. Так, 11 июля трое мужчин и женщина были ранены в результате атаки украинских дронов на деревню Суходол Беловского района в Курской области.

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Полина Харчевникова
Курская область беспилотники Минобороны
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