За ночь ПВО уничтожила над Россией 11 беспилотников

В ночь на 14 июня российские средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

По данным военного ведомства, с 20:30 до 7:00 мск шесть дронов были сбиты над Орловской областью, два — над Брянской, по одному — над Курской областью, Крымом и Черным морем.

До этого, в ночь на 13 июля над Воронежской областью сбили несколько беспилотников. Обошлось без пострадавших и разрушений. Позже над Курской областью сбили два БПЛА за 20 минут.



