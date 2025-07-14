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Военная операция на Украине ,  
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За ночь ПВО уничтожила над Россией 11 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 14 июня российские средства ПВО уничтожили 11 украинских дронов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

По данным военного ведомства, с 20:30 до 7:00 мск шесть дронов были сбиты над Орловской областью, два — над Брянской, по одному — над Курской областью, Крымом и Черным морем.

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До этого, в ночь на 13 июля над Воронежской областью сбили несколько беспилотников. Обошлось без пострадавших и разрушений. Позже над Курской областью сбили два БПЛА за 20 минут.


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Теги
Полина Дуганова
БПЛА беспилотники дроны Военная операция на Украине ПВО
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