В Ростовской области отразили атаку БПЛА

В Верхнедонском районе Ростовской области сбили беспилотник, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Точное количество уничтоженных дронов Слюсарь не назвал.

Ранее об атаке беспилотников сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Несколько дронов сбили в пригороде Воронежа и в одном из районов области.

Утром 12 июля Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в Миллеровском районе области. Пострадавших и разрушений не было.