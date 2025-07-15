В Ростовской области отразили атаку БПЛА
В Верхнедонском районе Ростовской области сбили беспилотник, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Точное количество уничтоженных дронов Слюсарь не назвал.
Ранее об атаке беспилотников сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Несколько дронов сбили в пригороде Воронежа и в одном из районов области.
Утром 12 июля Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в Миллеровском районе области. Пострадавших и разрушений не было.
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