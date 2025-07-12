В Ростовской области отразили атаку БПЛА
В Миллеровском районе Ростовской области сбили БПЛА, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Силы и средства противовоздушной обороны отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе», — написал он в своем телеграм-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было, уточнил Слюсарь. Точное количество уничтоженных беспилотников глава не назвал.
Ранее еще один беспилотни сбили в пригороде Воронежа. По данным губернатора региона Александр Гусева, обошлось также без пострадавших и разрушений.
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