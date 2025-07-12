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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области отразили атаку БПЛА

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Военная операция на Украине

В Миллеровском районе Ростовской области сбили БПЛА, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе», — написал он в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было, уточнил Слюсарь. Точное количество уничтоженных беспилотников глава не назвал.

В пригороде Воронежа сбили беспилотник
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Ранее еще один беспилотни сбили в пригороде Воронежа. По данным губернатора региона Александр Гусева, обошлось также без пострадавших и разрушений.

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Полина Харчевникова
Ростовская область беспилотники Юрий Слюсарь
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