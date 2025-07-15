Депутат Европарламента заявил об обсуждении новых санкций против России
Обсуждения 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза уже неофициально ведутся, заявил «Известиям» депутат Европарламента Томаш Здеховский.
«Обсуждения 19-го пакета уже ведутся, хотя и находятся на ранней и неофициальной стадии», — сказал Здеховский.
Он отметил, что основные трудности связаны именно с технической «усталостью от санкций» — не политической. По словам Здеховского, новые санкции уделяют больше внимания ужесточению контроля, в том числе в части обхода санкций через третьи страны, расширению вторичных ограничений, уточнению экспортно-импортного контроля.
На встрече 15 июля в Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят 19-й пакет санкций против России.
В конце июня представители стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли утвердить 18-й пакет антироссийских санкций. Вето на новый пакет наложил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Ранее он заявил, что Словакия не поддержит новый пакет санкций, пока не будут урегулированы опасения по поводу поставок газа после 2027 года.
18-й пакет санкций предусматривает снижение потолка цен на российскую сырую нефть с $60 до $45, возможность запрета транзакций с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также банками, которые занимаются обходом ограничений.
Принятие новых ограничительных мер и продление старых требует единогласного одобрения всех 27 стран — членов ЕС.
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