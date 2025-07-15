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Политика ,  
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В Европе разочаровались большим заявлением Трампа о России

Spiegel: в Европе разочаровались большим заявлением Трампа о России
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas / Global Look Press)

Европейские политики ожидали более значительных мер Вашингтона против России, и они разочарованы итогами недавнего заявления Дональда Трампа, пишет немецкий журнал Spiegel.

14 июля Трамп объявил о новых мерах против России на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. По его словам, США введут жесткие ограничения — пошлины в размере 100% — в отношении России через 50 дней, если не будет прогресса в украинском урегулировании. По словам республиканца, США могут поставить в Европу для Киева 17 систем Patriot.

Заявление Трампа оказалось «меньше, чем многие надеялись», в частности, в Вашингтоне и нескольких европейских столицах, говорится в материале Spiegel. Это связано с высказываниями самого Трампа о России. Он неоднократно говорил, что «недоволен» российским коллегой Владимиром Путиным.

У Трампа была юридическая «кувалда» для «сильного удара по России» и ее торговым партнерам, но он ею не воспользовался, пишет Spiegel.

Речь идет о законопроекте, который подготовил один из ключевых союзников Трампа, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм вместе с Ричардом Блюменталем, демократом от штата Коннектикут. В документе речь идет не только о санкциях против России, но и о пошлинах в размере 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Германия Европа санкции Дональд Трамп
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политик, президент США
14 июня 1946 года
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