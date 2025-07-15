В Европе разочаровались большим заявлением Трампа о России
Европейские политики ожидали более значительных мер Вашингтона против России, и они разочарованы итогами недавнего заявления Дональда Трампа, пишет немецкий журнал Spiegel.
14 июля Трамп объявил о новых мерах против России на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. По его словам, США введут жесткие ограничения — пошлины в размере 100% — в отношении России через 50 дней, если не будет прогресса в украинском урегулировании. По словам республиканца, США могут поставить в Европу для Киева 17 систем Patriot.
Заявление Трампа оказалось «меньше, чем многие надеялись», в частности, в Вашингтоне и нескольких европейских столицах, говорится в материале Spiegel. Это связано с высказываниями самого Трампа о России. Он неоднократно говорил, что «недоволен» российским коллегой Владимиром Путиным.
У Трампа была юридическая «кувалда» для «сильного удара по России» и ее торговым партнерам, но он ею не воспользовался, пишет Spiegel.
Речь идет о законопроекте, который подготовил один из ключевых союзников Трампа, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм вместе с Ричардом Блюменталем, демократом от штата Коннектикут. В документе речь идет не только о санкциях против России, но и о пошлинах в размере 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Дмитриев рассказал о перспективах диалога России и США
ЕС начал запаздывать с заполнением хранилищ газа к зиме
Умер режиссер первых сезонов «Каменской» Юрий Мороз
Reuters: ЕС намерен предотвратить введение новых пошлин США
Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины
В Санкт-Петербурге сожгли более 500 кг кокаина на миллиард рублей
Министр обороны Германии заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае войны
В Сочи туристы устроили драку из-за акции. Видео
Трамп назвал условие ввода санкций против России через 50 дней
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов