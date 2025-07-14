В Белом доме разъяснили действие возможных санкций против России

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп, говоря о новых санкциях в отношении России, имел в виду стопроцентные тарифы на российский экспорт, а также вторичные санкции в отношении других стран, покупающих российскую нефть, если не будет прогресса в украинском урегулировании в течение 50 дней, разъяснил представитель Белого дома, пишет Reuters.

По словам Трампа, стопроцентные тарифы он может ввести без закона, который еще не прошел через американский конгресс.

«Я надеюсь, что нам не придется этого делать. Но все, что я слышу [со стороны России], — разговоры, разговоры и разговоры», — сказал президент на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Вместе с тем Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, насколько далеко он готов зайти в вопросе санкций, если ситуация на Украине ухудшится, подчеркнул, что «настроен на урегулирование».

Президент Владимир Путин несколько раз отмечал, в том числе во время недавнего разговора с Трампом, что Россия продолжает искать пути решения конфликта и готова продолжать переговоры с Украиной. При этом, подчеркивал президент, Россия не намерена отказываться от поставленных целей, в числе которых обеспечение безопасности страны и национальных интересов.