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Военная операция на Украине ,  
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Заявление Трампа о России, Украине, пошлинах и санкциях. Видео

Появилось полное видео заявления Трампа о России и пошлинах из-за Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций

Заявление Трампа о России, Украине, пошлинах и санкциях. Видео
Video

Президент США Дональд Трамп объявил о новых мерах против России. Об этом он сказал на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. РБК вел прямую трансляцию со встречи.

  • По его словам, они будут введены, если через 50 дней не будет прогресса по украинскому урегулированию.
  • США введут пошлины в размере 100%.
  • Трамп заявил, что «недоволен» Россией.
  • По его словам, Путин — крутой парень, который обманул «Клинтона, Буша, Обаму, Байдена, но не меня».
  • США могут поставить в Европу для Киева 17 систем Patriot.

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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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