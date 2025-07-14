Заявление Трампа о России, Украине, пошлинах и санкциях. Видео
Президент США Дональд Трамп объявил о новых мерах против России. Об этом он сказал на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. РБК вел прямую трансляцию со встречи.
- По его словам, они будут введены, если через 50 дней не будет прогресса по украинскому урегулированию.
- США введут пошлины в размере 100%.
- Трамп заявил, что «недоволен» Россией.
- По его словам, Путин — крутой парень, который обманул «Клинтона, Буша, Обаму, Байдена, но не меня».
- США могут поставить в Европу для Киева 17 систем Patriot.
Читайте РБК в Telegram.
Дмитриев рассказал о перспективах диалога России и США
ЕС начал запаздывать с заполнением хранилищ газа к зиме
Умер режиссер первых сезонов «Каменской» Юрий Мороз
Reuters: ЕС намерен предотвратить введение новых пошлин США
Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины
В Санкт-Петербурге сожгли более 500 кг кокаина на миллиард рублей
Министр обороны Германии заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае войны
В Сочи туристы устроили драку из-за акции. Видео
Трамп назвал условие ввода санкций против России через 50 дней
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов