Появилось полное видео заявления Трампа о России и пошлинах из-за Украины

Заявление Трампа о России, Украине, пошлинах и санкциях. Видео

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Президент США Дональд Трамп объявил о новых мерах против России. Об этом он сказал на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. РБК вел прямую трансляцию со встречи.

По его словам, они будут введены, если через 50 дней не будет прогресса по украинскому урегулированию.

США введут пошлины в размере 100%.

Трамп заявил, что «недоволен» Россией.

По его словам, Путин — крутой парень, который обманул «Клинтона, Буша, Обаму, Байдена, но не меня».

США могут поставить в Европу для Киева 17 систем Patriot.