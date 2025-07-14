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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил, что настроен на урегулирование конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций

Трамп заявил, что настроен на урегулирование конфликта на Украине
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Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, выразил приверженность политике мирного урегулирования конфликта на Украине. РБК вел прямую трансляцию заявления Трампа.

«Я настроен на урегулирование», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, насколько далеко он готов зайти в вопросе санкций, если ситуация на Украине ухудшится.

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Президент предупредил, что США введут новые ограничения в отношении России, а именно вторичные пошлины в размере 100%, через 50 дней, если не будет прогресса в украинском урегулировании.

«Я надеюсь, что нам не придется этого делать. Но все, что я слышу, — разговоры, разговоры и разговоры», — сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

По словам президента, 100-процентные тарифы он может ввести без закона, который еще не прошел через американский конгресс.

Президент Владимир Путин несколько раз отмечал, в том числе во время недавнего разговора с Трампом, что Россия продолжает искать пути решения конфликта и готова продолжать переговоры с Украиной. При этом, подчеркивал президент, Россия не намерена отказываться от поставленных целей, в числе которых обеспечение безопасности страны и национальных интересов.

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Полина Минаева
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политик, президент США
14 июня 1946 года
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