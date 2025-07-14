На пропавшем в Хабаровском крае Ми-8 не сработал аварийный маяк

Ми-8Т (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Сигнал аварийного радиомаяка пропавшего Ми-8Т в Хабаровском крае спасательные и навигационные службы не зафиксировали, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России в телеграм-канале.

«Воздушное судно на связь не вышло, аварийный радиомаяк не сработал. На борту воздушного судна находилось пять человек. Местонахождение судна не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия», — говорится в сообщении.

Аварийный радиомаяк — передающая радиостанция, излучающая радиосигналы, которые используются для определения координат разных объектов, в основном самолетов и судов, либо для определения местонахождения самого радиомаяка. Предназначен для подачи сигнала бедствия в случае вынужденного приземления или приводнения экипажа воздушного судна.

Вертолет с регистрационным номером RA-25660 после ремонта вылетел из населенного пункта Охотск и должен был прибыть в Магадан.

В Хабаровской крае после пропажи связи с вертолетом Ми-8Т следователи начали проверку по признакам преступления по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.