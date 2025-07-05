В Таиланде военный вертолет сел на школьное футбольное поле. Видео

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В Таиланде военный вертолет совершил экстренную посадку на школьное футбольное поле из-за дождя, сообщает Ch7.



Военные вертолеты заметили 3 июля. Они направлялись в провинцию Убонратчатхани, когда начался сильный ливень, из-за которого видимость ухудшилась, и пилот вынужденно приземлился на футбольное поле школы в провинции Рои Эт.

Ранее, 28 июня, в американском Детройте вертолет сбросил деньги на прохожих. Тогда издание Detroit News сообщило, что «денежный дождь» стал последним желанием владельца местной автомойки, который скончался накануне.

Полиция прибыла на место спустя примерно полчаса и перекрыла часть дорожного движения — многие водители остановились, чтобы поймать купюры.