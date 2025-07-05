 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Таиланде военный вертолет сел на школьное футбольное поле. Видео

В Таиланде военный вертолет сел на школьное футбольное поле. Видео
Video

В Таиланде военный вертолет совершил экстренную посадку на школьное футбольное поле из-за дождя, сообщает Ch7.

Военные вертолеты заметили 3 июля. Они направлялись в провинцию Убонратчатхани, когда начался сильный ливень, из-за которого видимость ухудшилась, и пилот вынужденно приземлился на футбольное поле школы в провинции Рои Эт.

Вертолет с туристами из США упал в море у берегов Греции. Видео
Общество

Ранее, 28 июня, в американском Детройте вертолет сбросил деньги на прохожих. Тогда издание Detroit News сообщило, что «денежный дождь» стал последним желанием владельца местной автомойки, который скончался накануне.

В Таиланде военный вертолет сел на школьное футбольное поле. Видео

Полиция прибыла на место спустя примерно полчаса и перекрыла часть дорожного движения — многие водители остановились, чтобы поймать купюры.

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»

Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео

В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана

Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата

У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Таиланд вертолеты Школа экстренная посадка
Материалы по теме
В Могадишо разбился вертолет миротворческих сил Африканского союза
Общество
На севере Индии разбился вертолет с паломниками. Видео
Общество
В Орловской области разбился вертолет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
Трамп поговорил по телефону с Мерцем и Мелони о конфликте на Украине Политика, 03:58
В Минсельхозе заверили, что российские зоопарки не останутся без жирафов Общество, 03:52
В Пулково второй раз за ночь ограничили полеты Политика, 03:10
В Нальчике после нападения на сотрудника ДПС открыли стрельбу Общество, 03:00
В Таиланде военный вертолет сел на школьное футбольное поле. Видео Общество, 02:50
Умер актер из «Зачарованных» Джулиан Макмэхон Общество, 02:23
Над двумя районами Ленинградской области сбили беспилотники Политика, 02:05
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Раненного ножом в Подмосковье девятилетнего мальчика прооперировали Общество, 02:01
Мать избитого в Баку россиянина раскрыла детали его содержания Политика, 01:32
Трамп подписал «прекрасный билль» о бюджете США Политика, 01:07
Зеленский предложил конфисковать более 1,5 тыс. российских вагонов Политика, 00:53
Над Смоленской областью сбили еще три беспилотника Политика, 00:46
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Турция отказалась комментировать участие в «коалиции дронов» для Украины Политика, 00:29