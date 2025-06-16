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Общество ,  
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Вертолет с туристами из США упал в море у берегов Греции. Видео

Вертолет с туристами из США упал в море у берегов Греции. Видео
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В Греции частный вертолет потерпел крушение в пригороде Афин Вульягмени утром в воскресенье, 15 июня. Об этом сообщила греческая телерадиокомпания ERT.

На борту находились пять человек — четверо граждан США и греческий пилот. Все они не пострадали.

По данным ERT, вертолет вылетел из Аспропиргоса, сделал остановку в Вульягмени для посадки пассажиров и должен был направиться на остров Миконос. Вскоре после взлета с вертолетной площадки пилот зафиксировал неисправность. Пассажиры самостоятельно выбрались из вертолета по указанию пилота до падения воздушного судна в воду.

По предварительным оценкам, причиной инцидента могла стать либо механическая неисправность, либо просчет погодных условий, в частности ветра. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Плугина Ирина
вертолеты Афины авиакатастрофа происшествия
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