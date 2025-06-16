Вертолет с туристами из США упал в море у берегов Греции. Видео
В Греции частный вертолет потерпел крушение в пригороде Афин Вульягмени утром в воскресенье, 15 июня. Об этом сообщила греческая телерадиокомпания ERT.
На борту находились пять человек — четверо граждан США и греческий пилот. Все они не пострадали.
По данным ERT, вертолет вылетел из Аспропиргоса, сделал остановку в Вульягмени для посадки пассажиров и должен был направиться на остров Миконос. Вскоре после взлета с вертолетной площадки пилот зафиксировал неисправность. Пассажиры самостоятельно выбрались из вертолета по указанию пилота до падения воздушного судна в воду.
По предварительным оценкам, причиной инцидента могла стать либо механическая неисправность, либо просчет погодных условий, в частности ветра. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия
Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу»
Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы
Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных
Как прошел парад к 250-летию армии США. Видео
Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран
Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США
С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира
Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов