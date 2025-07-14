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Общество ,  
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СК начал проверку после пропажи вертолета Ми-8 на Дальнем Востоке

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

В Хабаровской крае следователи начали проверку после пропажи связи с вертолетом Ми-8Т, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального Управления на транспорте Следственного комитета.

Проверку проводят по признакам преступления по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц. Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

На Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8
Общество
Вертолет Ми-8

Вертолет с регистрационным номером RA-25660 после ремонта вылетел из населенного пункта Охотск и должен был прибыть в Магадан. Однако в установленное время экипаж не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал, уточнил СК.

На борту воздушного судна находились пять человек: три члена экипажа и два технических специалиста. Местонахождение судна пока не установили, проводят поисково-спасательные мероприятия.

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Теги
Полина Харчевникова
Хабаровский край Следственный комитет проверка Вертолет Ми-8
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