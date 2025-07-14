В Киеве назвали убийц полковника СБУ Воронича

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Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич был убит в Киеве двумя гражданами Азербайджана, передает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники. Национальная полиция Украины сообщила, что полковника убили иностранцы, без уточнения гражданства.

Имена нападавших — Хагани Гулализада и Нармин Гулиева. По данным издания, Гулализада напал на Воронича, а Гулиева обеспечивала прикрытие.

Женщина приехала на Украину еще в мае — через Молдавию. Гулализада прибыл в страну нелегально — из-за запрета на въезд.

Как пишет издание, оба подозреваемых связаны с криминальными кругами России.

Воронича застрелили утром 10 июля в Голосеевском районе Киева.

На камеры видеонаблюдения попал момент, как офицер СБУ вышел из подъезда и направился на парковку. Оттуда ему навстречу вышел неизвестный и, застрелив военного, скрылся.

О том, что погиб именно Воронич, первым сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук. По его данным, полковник занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций СБУ.

Позднее СБУ подтвердила «смерть офицера ведомства». При этом имя погибшего в ведомстве не назвали. По факту убийства на Украине возбудили уголовное дело.

Ранее, как писала «Страна», экс-командир одной из частей сил спецопераций Роман Червинский рассказал, что Воронич занимался операциями против России.

13 июля СБУ сообщила о ликвидации подозреваемых в убийстве полковника.