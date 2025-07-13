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Военная операция на Украине ,  
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СБУ сообщила о ликвидации возможных убийц полковника спецслужбы в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине
СБУ заявила о ликвидации двух подозреваемых в убийстве полковника СБУ Воронича, которого связывают с операциями против России, в том числе вторжением ВСУ в Курской области. Оба оказали сопротивление при задержании
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника спецслужбы Ивана Воронича. Погибший ранее служил в силах специальных операций Украины (ССО) и Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«По данным следствия, убийство украинского защитника совершили два человека — мужчина и женщина. Их куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить график дня и маршруты передвижения», — заявила украинская спецслужба.

По данным СБУ, киллерам передали пистолет с глушителем, после убийства они собирались «залечь на дно», но их обнаружили в столичном регионе. В пресс-службе организации отметили, что подозреваемые в убийстве полковника при задержании оказали сопротивление, поэтому их уничтожили.

СБУ также назвала двоих убитых агентами российских спецслужб, которые действовали по заданию Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Бывший украинский разведчик рассказал об убийстве полковника СБУ в Киеве
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Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Киллеры убили сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева 10 июля. Было возбуждено уголовное дело по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Полковник занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций СБУ, сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук. По информации экс-командира одной из частей сил спецопераций Романа Червинского, Воронич занимался направлением, связанным с операциями против России. The New York Times (NYT) узнала, что он имел отношение к операции ВСУ в Курской области и к убийству командира ополчения ДНР Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году.

Украинское издание «Страна.ua» позднее показало ориентировку на подозреваемых в убийстве полковника. Там говорится, что правоохранительные органы разыскивают женщину по имени Нармин Гулиева 1991 года рождения и ее сообщника.

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Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
СБУ Киев Украина Минобороны разведка
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