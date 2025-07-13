СБУ сообщила о ликвидации возможных убийц полковника спецслужбы в Киеве

СБУ заявила о ликвидации двух подозреваемых в убийстве полковника СБУ Воронича, которого связывают с операциями против России, в том числе вторжением ВСУ в Курской области. Оба оказали сопротивление при задержании

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника спецслужбы Ивана Воронича. Погибший ранее служил в силах специальных операций Украины (ССО) и Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«По данным следствия, убийство украинского защитника совершили два человека — мужчина и женщина. Их куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить график дня и маршруты передвижения», — заявила украинская спецслужба.

По данным СБУ, киллерам передали пистолет с глушителем, после убийства они собирались «залечь на дно», но их обнаружили в столичном регионе. В пресс-службе организации отметили, что подозреваемые в убийстве полковника при задержании оказали сопротивление, поэтому их уничтожили.

СБУ также назвала двоих убитых агентами российских спецслужб, которые действовали по заданию Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Киллеры убили сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева 10 июля. Было возбуждено уголовное дело по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Полковник занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций СБУ, сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук. По информации экс-командира одной из частей сил спецопераций Романа Червинского, Воронич занимался направлением, связанным с операциями против России. The New York Times (NYT) узнала, что он имел отношение к операции ВСУ в Курской области и к убийству командира ополчения ДНР Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году.

Украинское издание «Страна.ua» позднее показало ориентировку на подозреваемых в убийстве полковника. Там говорится, что правоохранительные органы разыскивают женщину по имени Нармин Гулиева 1991 года рождения и ее сообщника.