Убитый в Киеве полковник СБУ занимался операциями против России

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич, застреленный в Киеве, занимался направлением, связанным с операциями против России, сообщил экс-командир одной из частей сил спецопераций Роман Червинский, передает украинское издание «Страна».

По словам Червинского, Воронич активно участвовал в действиях против России с 2014 года и «стоял у истоков одного из направлений в СБУ, которое сейчас создает много проблем» для страны.

По данным источников издания в правоохранительных органах, убийство произошло около дома, где жил Воронич.

Мужчину застрелили утром 10 июля в Голосеевском районе Киева.

На камеры видеонаблюдения попал момент, как офицер СБУ вышел из своего подъезда и направился на парковку. Оттуда ему навстречу вышел киллер в балаклаве, который сделал несколько выстрелов.

О том, что погиб именно Воронич, первым сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук. По его данным, полковник занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций СБУ.

Затем эту информацию подтвердил и Червинский.

СБУ подтвердила смерть офицера ведомства. Имя погибшего в ведомстве не назвали.

По факту убийства на Украине возбудили уголовное дело. Досудебное расследование продолжается по ст. 348 Уголовного кодекса о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов, силовых ведомств или военного.