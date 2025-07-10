Убитый в Киеве полковник СБУ занимался операциями против России
Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич, застреленный в Киеве, занимался направлением, связанным с операциями против России, сообщил экс-командир одной из частей сил спецопераций Роман Червинский, передает украинское издание «Страна».
По словам Червинского, Воронич активно участвовал в действиях против России с 2014 года и «стоял у истоков одного из направлений в СБУ, которое сейчас создает много проблем» для страны.
По данным источников издания в правоохранительных органах, убийство произошло около дома, где жил Воронич.
Мужчину застрелили утром 10 июля в Голосеевском районе Киева.
На камеры видеонаблюдения попал момент, как офицер СБУ вышел из своего подъезда и направился на парковку. Оттуда ему навстречу вышел киллер в балаклаве, который сделал несколько выстрелов.
О том, что погиб именно Воронич, первым сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук. По его данным, полковник занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций СБУ.
Затем эту информацию подтвердил и Червинский.
СБУ подтвердила смерть офицера ведомства. Имя погибшего в ведомстве не назвали.
По факту убийства на Украине возбудили уголовное дело. Досудебное расследование продолжается по ст. 348 Уголовного кодекса о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов, силовых ведомств или военного.
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