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Причиной смерти актера Мэдсена стала остановка сердца

NBC: причиной смерти актера Майкла Мэдсена стала остановка сердца

Причиной смерти актера Мэдсена стала остановка сердца
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Голливудский актер Майкл Мэдсен скончался от остановки сердца, рассказал его менеджер Рон Смит, передает NBS.

Мэдсену было 67 лет, уточнило издание.

Актер известен по ролям в фильмах режиссера Квентина Тарантино «Бешеные псы», «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в Голливуде».

Умер голливудский актер Майкл Мэдсен
Общество
Майкл Мэдсен

По информации TMZ, актера нашли без признаков жизни в его доме в Малибу. Правоохранительные органы рассматривают его смерть как естественную.

Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в Чикаго. В кино он дебютировал в фильме «Военные игры» 1983 года. Актер снялся более чем в 170 фильмах, в том числе в российском кино «Скорый Москва — Россия» (2014).

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Полина Минаева
Голливуд кино актер США
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