Причиной смерти актера Мэдсена стала остановка сердца

Video

Голливудский актер Майкл Мэдсен скончался от остановки сердца, рассказал его менеджер Рон Смит, передает NBS.

Мэдсену было 67 лет, уточнило издание.

Актер известен по ролям в фильмах режиссера Квентина Тарантино «Бешеные псы», «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в Голливуде».

По информации TMZ, актера нашли без признаков жизни в его доме в Малибу. Правоохранительные органы рассматривают его смерть как естественную.

Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в Чикаго. В кино он дебютировал в фильме «Военные игры» 1983 года. Актер снялся более чем в 170 фильмах, в том числе в российском кино «Скорый Москва — Россия» (2014).