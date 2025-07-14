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Умер режиссер Александр Митта

Режиссер Александр Митта умер в возрасте 92 лет
Александр Митта
Александр Митта (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

На 93-м году жизни умер режиссер Александр Митта, сообщил его сын Евгений в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал он.

2 июля помощник режиссера Геннадий Иванов сообщил РБК, что Митту госпитализировали. Несколькими днями ранее телеграм-канал Shot писал, что  кинематографисту стало плохо дома в Москве, он потерял сознание, ему вызвали скорую. От госпитализации Митта отказался, сообщал Shot. Его сын Евгений и помощник тогда опровергли информацию об ухудшении здоровья режиссера.

Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960-м окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М. И. Ромма).

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