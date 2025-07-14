Умер режиссер Александр Митта
На 93-м году жизни умер режиссер Александр Митта, сообщил его сын Евгений в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал он.
2 июля помощник режиссера Геннадий Иванов сообщил РБК, что Митту госпитализировали. Несколькими днями ранее телеграм-канал Shot писал, что кинематографисту стало плохо дома в Москве, он потерял сознание, ему вызвали скорую. От госпитализации Митта отказался, сообщал Shot. Его сын Евгений и помощник тогда опровергли информацию об ухудшении здоровья режиссера.
Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960-м окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М. И. Ромма).
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