Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников

В одном из районов Воронежской области сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.

В 23:13 Гусев предупредил об угрозе атаки дронов. Она сохраняется до сих пор, отметил он.

В ночь на 12 июля в пригороде Воронежа был уничтожен беспилотник. Пострадавших и разрушений нет, сообщал глава региона. Дрон также был сбит в небе над одним из городов в ночь на 9 июля. В ночь на 7 июля над областью уничтожили восемь БПЛА, отчитывалось Миноброны.