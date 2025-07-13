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Военная операция на Украине ,  
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Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников

Губернатор Гусев: над Воронежской областью сбили несколько беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

В одном из районов Воронежской области сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.

В 23:13 Гусев предупредил об угрозе атаки дронов. Она сохраняется до сих пор, отметил он.

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В ночь на 12 июля в пригороде Воронежа был уничтожен беспилотник. Пострадавших и разрушений нет, сообщал глава региона. Дрон также был сбит в небе над одним из городов в ночь на 9 июля. В ночь на 7 июля над областью уничтожили восемь БПЛА, отчитывалось Миноброны.

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Елена Чернышова
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