Посол России обвинил НАТО в усугублении обстановки в Балтийском регионе

Попытки стран НАТО ограничить свободу передвижения судов в Балтийском море усугубляют военно-политическую напряженность и повышают риск эскалации в регионе, заявил «РИА Новости» посол России в Норвегии Николай Корчунов.

По его словам, альянс усиливает военное присутствие в Балтике под предлогом защиты подводной инфраструктуры. В частности, поэтому НАТО запустило миссию «Балтийский часовой», в рамках которой альянс наращивает военно-морские силы в международных водах.

«Отмечаем целенаправленную линию стран-членов НАТО на ограничение свободы судоходства в регионе, запуск в этих целях под предлогом, в том числе, угроз подводной инфраструктуре», — сказал Корчунов и добавил, что нормы международного морского права должны соблюдать все страны региона.

По словам дипломата, эта ситуация схожа с попыткой Польши, Германии и Швеции заблокировать российские торговые маршруты в Европу в XVII—XIX веках.

В январе 2025 года НАТО запустило миссию безопасности под названием «Балтийский часовой», целью которого стало патрулирование Балтийского моря — альянса подозревает «теневой флот» России в обрыве подводных кабелей. Кремль назвал эти обвинения абсурдными.

Корабли российского «теневого флота», как считают западные страны, Россия использует при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций.

Российский МИД предупреждал, что попытки вмешаться в порядок судоходства в Балтийском море и ограничить свободу российских судов «под выдуманными предлогами» ни к чему хорошему не приведут. Ведомство обещало принять ответные меры. Москва считает западные санкции незаконными.