Российский посол заявил о стремлении Дании нарастить силы НАТО на Балтике
Власти Дании выступают за усиление НАТО в районе Балтийского моря и укрепление присутствия войск альянса на территории стран Балтии, заявил в интервью «РИА Новости» посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
По словам дипломата, Копенгаген, в частности, играет ключевую роль в Латвии, где командует многонациональной дивизией «Север» объединенных вооруженных сил НАТО. Кроме того, заявил глава дипмиссии, Дания активно содействовала вступлению и интеграции Швеции и Финляндии в военные структуры и деятельность НАТО.
Для этого активно использовался формат оборонного сотрудничества североевропейских стран (NORDEFCO), в котором Дания председательствовала в 2024 году, отметил Барбин.
В январе 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Североатлантический альянс увеличивает военное присутствие в Балтийском море в рамках операции Baltic Sentry (с англ. — «Балтийский часовой»), рассчитанной на 90 дней. Он связал это с обрывом кабелей связи в море.
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