Переселенцы из Карабаха начали сидячую забастовку в центре Еревана

В Ереване на площади Свободы переселенцы из Нагорного Карабаха начали бессрочную сидячую забастовку, передает агентство News.am.

По словам члена Совета по защите прав арцахцев (Арцах — армянское самоназвание Карабаха) Артака Мкртчяна, полицейские предупредили, что в случае шествия применят силу.

«Я и члены Совета начинаем сидячую забастовку и призываем вас остаться здесь с нами. Чем больше нас будет, тем больше мы поспособствуем решению наших вопросов», — заявил Мкртчян.

Как передает агентство, ранее совет выступил с заявлением с призывом прийти на митинг по защите прав арцахцев. Представители совета отметили, что митинг был разрешен, однако полиция и мэрия Еревана отклонили заявки на проведение сидячей забастовки и шествия к зданиям правительства и Национального собрания Армении.

Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян сообщил журналистам, что участников митинга пытались запугать.

Как сообщает «Sputnik Армения», среди требований арцахцев к властям республики — решение социальных проблем, освобождение пленных, удерживаемых в Баку, обеспечение возвращения армян в Нагорный Карабах, а также защита культурного и исторического наследия.

Власти Азербайджана заселили уже 16 городов и сел в Нагорном Карабахе, сообщил в начале июля президент страны Ильхам Алиев.

Он назвал программу по заселению территорий, занятых Азербайджаном, «великим возвращением». По его словам, в настоящее время там живут, учатся и работают более 50 тыс. человек.

В ноябре 2020 года в результате Второй карабахской войны часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Азербайджана. В сентябре 2023-го под контроль Азербайджана перешел весь регион.

После операции Азербайджана Нагорный Карабах покинули более 100 тыс. армян. По состоянию на 2015 год численность населения непризнанной республики составлялаа 145 053 человека, из которых 144 683 — армяне. Это 99,74% от проживавших тогда в Нагорном Карабахе людей.