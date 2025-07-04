Алиев рассказал о результатах «великого возвращения» в Нагорный Карабах
Власти Азербайджана заселили уже 16 городов и сел в Нагорном Карабахе, сообщил президент страны Ильхам Алиев на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Его слова передает местное издание Report.az.
Глава государства назвал программу по заселению территорий, которые занял Азербайджан, «великим возвращением». По его словам, в настоящее время там живут, учатся и работают более 50 тыс. человек.
В ноябре 2020 года в результате Второй карабахской войны часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Азербайджана. В сентябре 2023-го Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль весь регион.
После операции Азербайджана из Нагорного Карабаха выехали более 100 тыс. армян. По состоянию на 2015 год численность населения непризнанной республики составила 145 053 человека, из которых 144 683 — армяне. Это 99,74% от проживавших тогда в Нагорном Карабахе людей.
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