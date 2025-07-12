Лавров анонсировал монумент в честь совместной борьбы СССР и КНДР
В парке «Патриот» в Московской области установят монумент в честь совместной борьбы СССР и КНДР с японским милитаризмом, заявил на торжественном приеме в северокорейском городе Вонсан министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«В Москве, в парке «Патриот», будет сооружен монумент в память о нашей [СССР и КНДР] борьбе с японским милитаризмом», — заявил глава внешнеполитического ведомства.
С 1910 по 1945 год Корея была японской колонией. В годы Второй мировой войны СССР сыграл ключевую роль в освобождении Корейского полуострова от японской оккупации: в августе 1945 года советские войска в ходе Маньчжурской операции нанесли поражение Квантунской армии, завершив 35-летнее колониальное правление Японии в Корее.
Лавров добавил, что в Корее, в свою очередь, будет возведен монумент в память о воинах Корейской народно-освободительной армии, помогавшим российским войскам в освобождении Курской области.
Ранее Лавров в ходе визита в Вонсон встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном и передал ему «горячие приветы» от российского президента Владимира Путина.
Глава российского МИДа рассказал журналистам, что президент России и Ким Чен Ын постоянно поддерживают связь. Последняя личная встреча лидеров двух государств состоялась в июне 2024 года.
В КНДР Лавров также провел встречу со главой северокорейского внешнеполитического ведомства Цой Сон Хи. В ходе обсуждения была затронута тема паромного сообщения между Россией и КНДР, а также другие вопросы. Взаимоотношения России и КНДР переговорщики охарактеризовали словами «непобедимое братство».
Читайте РБК в Telegram.
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов