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Политика ,  
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Лавров анонсировал монумент в честь совместной борьбы СССР и КНДР

Лавров анонсировал монумент в честь совместной борьбы СССР и КНДР
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В парке «Патриот» в Московской области установят монумент в честь совместной борьбы СССР и КНДР с японским милитаризмом, заявил на торжественном приеме в северокорейском городе Вонсан министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В Москве, в парке «Патриот», будет сооружен монумент в память о нашей [СССР и КНДР] борьбе с японским милитаризмом», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

С 1910 по 1945 год Корея была японской колонией. В годы Второй мировой войны СССР сыграл ключевую роль в освобождении Корейского полуострова от японской оккупации: в августе 1945 года советские войска в ходе Маньчжурской операции нанесли поражение Квантунской армии, завершив 35-летнее колониальное правление Японии в Корее.

Лавров добавил, что в Корее, в свою очередь, будет возведен монумент в память о воинах Корейской народно-освободительной армии, помогавшим российским войскам в освобождении Курской области.

«А вы все еще курите». Как Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика

Ранее Лавров в ходе визита в Вонсон встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном и передал ему «горячие приветы» от российского президента Владимира Путина.

Глава российского МИДа рассказал журналистам, что президент России и Ким Чен Ын постоянно поддерживают связь. Последняя личная встреча лидеров двух государств состоялась в июне 2024 года.

В КНДР Лавров также провел встречу со главой северокорейского внешнеполитического ведомства Цой Сон Хи. В ходе обсуждения была затронута тема паромного сообщения между Россией и КНДР, а также другие вопросы. Взаимоотношения России и КНДР переговорщики охарактеризовали словами «непобедимое братство».

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Плугина Ирина
Сергей Лавров Россия Северная Корея парк «Патриот» монумент Курская область
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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