«А вы все еще курите». Как Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Глава российского МИДа Сергей Лавров в рамках визита в Вонсон встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В начале встречи глава КНДР отметил, что с момента их встречи прошел год. На что Лавров ответил: «А вы все еще курите. И я курю».
В ходе разговора Ким Чен Ын отметил, что глава МИД России стал первым иностранным гостем на открытом в конце июня курорте Вонсон, и рассказал, что принял решение встретиться там, поскольку у Лаврова в последнее время «очень активная внешнеполитическая деятельность, а в Вонсоне он сможет «немного отдохнуть». Глава МИД России подчеркнул, что первым курорт посетил российский посол Александр Мацегора. «Он такую рекламу сделал, что я не мог устоять от вашего предложения», — добавил он.
Лидер КНДР также отметил важность встречи Лаврова с северокорейской коллегой Цой Сон Хи и подчеркнул необходимость регулярных контактов министров. Лавров рассказал, что их переговоры длились более трех часов и были «полезными»: министры обсудили «все аспекты двусторонних отношений», включая подготовку до конца этого года заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Российский министр заявил, что возможность встретиться с Кимом «добавляет нам стимула развивать отношения в развитии тех договоренностей, которые вы с президентом [России Владимиром] Путиным достигли, прежде всего имея в виду договор о стратегическом партнерстве».
Также Лавров передал Киму послание от российского президента. «Президент передает вам самые горячие приветы, подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты, и очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время», — сказал он северокорейскому лидеру.
Глава МИД России прибыл в Северную Корею вечером 11 июля, его визит продлится до 13 июля.
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