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«А вы все еще курите». Как Лавров встретился с Ким Чен Ыном

Лавров при встрече с Ким Чен Ыном пошутил про курение
Лавров встретился с Ким Чен Ыном на недавно открытом курорте в Вонсоне. Он передал «самые горячие приветы» от Путина и отметил приверженность России всем договоренностям. Ким назвал «важным моментом» визит главы МИД России

Глава российского МИДа Сергей Лавров в рамках визита в Вонсон встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В начале встречи глава КНДР отметил, что с момента их встречи прошел год. На что Лавров ответил: «А вы все еще курите. И я курю».

В ходе разговора Ким Чен Ын отметил, что глава МИД России стал первым иностранным гостем на открытом в конце июня курорте Вонсон, и рассказал, что принял решение встретиться там, поскольку у Лаврова в последнее время «очень активная внешнеполитическая деятельность, а в Вонсоне он сможет «немного отдохнуть». Глава МИД России подчеркнул, что первым курорт посетил российский посол Александр Мацегора. «Он такую рекламу сделал, что я не мог устоять от вашего предложения», — добавил он.

Лидер КНДР также отметил важность встречи Лаврова с северокорейской коллегой Цой Сон Хи и подчеркнул необходимость регулярных контактов министров. Лавров рассказал, что их переговоры длились более трех часов и были «полезными»: министры обсудили «все аспекты двусторонних отношений», включая подготовку до конца этого года заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
Ким Чен Ын и Сергей Лавров

Российский министр заявил, что возможность встретиться с Кимом «добавляет нам стимула развивать отношения в развитии тех договоренностей, которые вы с президентом [России Владимиром] Путиным достигли, прежде всего имея в виду договор о стратегическом партнерстве».

Также Лавров передал Киму послание от российского президента. «Президент передает вам самые горячие приветы, подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты, и очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время», — сказал он северокорейскому лидеру.

Глава МИД России прибыл в Северную Корею вечером 11 июля, его визит продлится до 13 июля.

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Сергей Лавров Ким Чен Ын Северная Корея КНДР
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Чен Ын Ким фото
Чен Ын Ким
политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
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