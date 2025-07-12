Лавров передал Ким Чен Ыну «горячие приветы» от Путина

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Глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил главе КНДР Ким Чен Ыну, что президент России Владимир Путин очень ждет прямых контактов «в самые ближайшие дни». Лавров находится с визитом в КНДР.

«Президент передает вам самые горячие приветы, подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты, и очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самые ближайшие дни», — сказал Лавров на встрече с Ким Чен Ыном.

Лавров отметил, что во время парада 9 мая 2025 года Путин разговаривал с командирами подразделений Корейской народной армии, которые помогали освобождать Курскую область.

Факт отправки своих военных в зону боевых действий на Украине КНДР признала в конце апреля. Пхеньян заявил, что такое взаимодействие показало «высочайший уровень боевой дружбы между Кореей и Россией». Путин же поблагодарил северокорейских военнослужащих, Ким Чен Ына и жителей республики за помощь в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Лавров на брифинге рассказал, что Путин и Ким Чен Ын постоянно поддерживают связь, два лидера наверняка встретятся, дату и место встречи согласуют. Последний раз они виделись лично в июне 2024 года.

В КНДР Лавров также провел встречу со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи. Министры обсудили паромное сообщение между двумя государствами, а также другие вопросы. Переговорщики назвали взаимоотношения России и КНДР «непобедимым братством».