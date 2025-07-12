Лавров передал Ким Чен Ыну «горячие приветы» от Путина
Глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил главе КНДР Ким Чен Ыну, что президент России Владимир Путин очень ждет прямых контактов «в самые ближайшие дни». Лавров находится с визитом в КНДР.
«Президент передает вам самые горячие приветы, подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты, и очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самые ближайшие дни», — сказал Лавров на встрече с Ким Чен Ыном.
Лавров отметил, что во время парада 9 мая 2025 года Путин разговаривал с командирами подразделений Корейской народной армии, которые помогали освобождать Курскую область.
Факт отправки своих военных в зону боевых действий на Украине КНДР признала в конце апреля. Пхеньян заявил, что такое взаимодействие показало «высочайший уровень боевой дружбы между Кореей и Россией». Путин же поблагодарил северокорейских военнослужащих, Ким Чен Ына и жителей республики за помощь в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Лавров на брифинге рассказал, что Путин и Ким Чен Ын постоянно поддерживают связь, два лидера наверняка встретятся, дату и место встречи согласуют. Последний раз они виделись лично в июне 2024 года.
В КНДР Лавров также провел встречу со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи. Министры обсудили паромное сообщение между двумя государствами, а также другие вопросы. Переговорщики назвали взаимоотношения России и КНДР «непобедимым братством».
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