Суд арестовал виновника ДТП на Бережковской набережной
Суд в Москве избрал меру пресечения водителю автомобиля, сбившего пешеходов на Бережковской набережной в виде ареста на 2 месяца, сообщила пресс-служба столичных судов в телеграм-канале.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мусина Тимура Владимировича <...> на срок 2 месяца суток», — говорится в сообщении.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, с последующим оставлением места ДТП. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, обвиняемый возражал против заключения под стражу и просил избрать в качестве меры пресечения домашний арест.
«Не смог вовремя среагировать, в следствии чего сбил 1 человека. После чего я отказывался верить в происходящее и уехал в сторону дома», — объяснил мужчина оставление места ДТП.
Причиной произошедшего он назвал неисправность своего автомобиля.
Инцидент произошел вечером 11 июля. Водитель автомобиля марки HIPhi Z въехал в пешеходов на переходе и скрылся с места происшествия. В результате аварии пострадали пять человек, из них двое детей.Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные, включая детей — в состоянии средней тяжести.
Автомобиль был позднее обнаружен во 2-м Сетуньском проезде. Все люди, находившиеся на момент ДТП в автомобиле, были задержаны. По предварительным данным прокуратуры, за рулем находился студент 23 лет. Также в машине находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения.
Водитель автомобиля признал свою вину в ДТП.
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