Полиция задержала наехавшего на пешеходов на Бережковской набережной

Сотрудники полиции задержали водителя, который наехал на пассажиров на Бережсковской набережной, сообщает пресс-служба МВД Москвы.

«Лица находившиеся автомобиле в момент дорожной аварии установлены и задержаны», — говорится в сообщении.

Их доставили в отдел полиции. Правоохранительные органы проводят проверку, в результате которой примут процессуальное решение в соответствии с законом, уточнила пресс-служба.

По данным дептранса, изначально водитель скрылся с места происшествия, автомобиль зафиксировали дорожные камеры. Как сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах, за рулем был студент 2001 года рождения.

Вечером 11 июля на западе Москвы водитель кроссовера наехал на переходивших дорогу пешеходов, в результате пострадали пять человек, включая двоих детей 8–10 лет.

По данным депздрава столицы, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, в состоянии средней степени тяжести.

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