Водитель маршрутки не справился с управлением и попал в ДТП с 15 пострадавшими

Стала известна причина ДТП с 15 пострадавшими в маршрутке в Ступино

Фото: Прокуратура Московской области

Водитель маршрутки не справился с управлением - это стало причиной ДТП с маршруткой в подмосковном Ступино, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением», — сообщили в ведомстве.

Днем 8 июля на автомобильной дороге в районе села Старая Ситня микроавтобус марки «Луидор» съехал в кювет и перевернулся. Пострадали 15 человек, подробности об их состоянии отсутствуют. Им оказывается медицинская помощь.

После аварии возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающий требованиям безопасности, сообщили в региональном СК.

Ранее в Ступино в результате ДТП автомобиль въехал в фонтан. ЧП произошло на проспекте Победы, попавшая в аварию легковушка — Toyota Camry.