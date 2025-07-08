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Стала известна причина ДТП с 15 пострадавшими в маршрутке в Ступино

Водитель маршрутки не справился с управлением и попал в ДТП с 15 пострадавшими
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области

Водитель маршрутки не справился с управлением - это стало причиной ДТП с маршруткой в подмосковном Ступино, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением», — сообщили в ведомстве.

Днем 8 июля на автомобильной дороге в районе села Старая Ситня микроавтобус марки «Луидор» съехал в кювет и перевернулся. Пострадали 15 человек, подробности об их состоянии отсутствуют. Им оказывается медицинская помощь.

В Подмосковье 15 человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса
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Фото:Прокуратура Московской области

После аварии возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающий требованиям безопасности, сообщили в региональном СК.

Ранее в Ступино в результате ДТП автомобиль въехал в фонтан. ЧП произошло на проспекте Победы, попавшая в аварию легковушка — Toyota Camry.

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Анастасия Лежепекова
ДТП Подмосковье ДТП с автобусом Ступино прокуратура
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