Стала известна причина ДТП с 15 пострадавшими в маршрутке в Ступино
Водитель маршрутки не справился с управлением - это стало причиной ДТП с маршруткой в подмосковном Ступино, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«Водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением», — сообщили в ведомстве.
Днем 8 июля на автомобильной дороге в районе села Старая Ситня микроавтобус марки «Луидор» съехал в кювет и перевернулся. Пострадали 15 человек, подробности об их состоянии отсутствуют. Им оказывается медицинская помощь.
После аварии возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающий требованиям безопасности, сообщили в региональном СК.
Ранее в Ступино в результате ДТП автомобиль въехал в фонтан. ЧП произошло на проспекте Победы, попавшая в аварию легковушка — Toyota Camry.
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