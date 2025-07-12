Появилось видео с места ДТП с участием автобуса и грузовика в Подмосковье

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В городском округе Домодедово в Московской области рейсовый автобус врезался в грузовик на обочине, который остановился из-за технической неисправности. В результате аварии водитель автобуса погиб, еще семь из 12 пассажиров обратились за медицинской помощью.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров (ст. 238 УК России, до 10 лет лишения свободы).