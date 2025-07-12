Появилось видео с места ДТП с участием автобуса и грузовика в Подмосковье
В городском округе Домодедово в Московской области рейсовый автобус врезался в грузовик на обочине, который остановился из-за технической неисправности. В результате аварии водитель автобуса погиб, еще семь из 12 пассажиров обратились за медицинской помощью.
Следственный комитет завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров (ст. 238 УК России, до 10 лет лишения свободы).
Читайте РБК в Telegram.
Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео
Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста
Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео
В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео
Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия
Трамп анонсировал «важное заявление» по России
Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена
Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину
Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов