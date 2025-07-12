Предполагаемый виновник в ДТП на Бережковской признал вину
Предполагаемый водитель автомобиля, который сбил пешеходов на Бережковской набережной в Москве, был пьян, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии», — рассказал собеседник агентства. Кроме этого, мужчина признал свою вину в ДТП.
Авария произошла вечером 11 июля. Тогда водитель машины марки «HIPhi Z» въехал в людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе, а затем скрылся с места происшествия.
Позднее машину нашли на 2-м Сетуньском проезде, а всех людей, которые находились в автомобиле, полиция задержала: мужчину 2001 года рождения и женщину 1988 года рождения. Как сообщила прокуратура, предположительно, за рулем был студент 23 лет.
В результате аварии пострадали пять человек, включая двоих детей 8–10 лет. По данным депздрава столицы, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, в состоянии средней степени тяжести.
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