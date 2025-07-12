Сильные дожди с грозами и градом пройдут в трех округах России
Сильные дожди, грозы и шквалистый ветер пройдут в субботу, 12 июля, в Поволжье, Сибири, Северо-Западном федеральном округе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
В Татарстане температура воздуха в субботу будет держаться на отметке 30–32 градуса, там начнутся гроза, ливень, град со шквалистым ветром до 24 м/c. Сильные дожди, грозы и крупный град со шквалистым ветром до 25 м/c пройдут с 12 по 14 июля в Хакасии и Красноярском крае.
Те же погодные условия ждут Кемеровскую, Новосибирскую, Томскую, Омскую области, шквалистый ветер там усилится до 22 м/c.
В Санкт-Петербурге в выходные температура воздуха поднимется до 25–30 градусов. И все же в Ленинградской, Псковской областях тоже ожидаются сильные ливни, гроза, ветер до 22 м/c.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о грозе и ливне в субботу в Москве. Он также подчеркнул, что температура воздуха будет стоять на отметке +34. Вильфанд же отмечал, что в столице с понедельника, 14 июля, 30-градусная жара в Москве начнет спадать, а ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал о «мощных освежающих» ливнях на неделе с 14 по 20 июля в Москве.
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