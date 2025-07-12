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Тридцатиградусная жара начнет спадать в Москве с понедельника

Вильфанд: тридцатиградусная жара начнет отступление от Москвы с понедельника
Сюжет
Новости Москвы

С понедельника, 14 июля, в Москве начнет спадать тридцатиградусная жара, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«14-15 июля о похолодании говорить не приходится, но все-таки понижение температуры произойдет», — сказал он в разговоре с «Интерфакс». По словам синоптика, это связано с облачной погодой. И в понедельник, и во вторник ожидаются кратковременные дожди и изменение направления ветра.

Ночью в эти дни будет также по-прежнему тепло — около плюс 18-20 градусов, а днем — плюс 26-29 градусов. В Московской области от плюс 25 до плюс 30 градусов. Как уточнил Вильфанд, это на пять градусов выше нормы.

Со среды по пятницу температура в Москве будет все еще выше нормы — от плюс 14 до плюс 19 градусов ночью, плюс 25-27 градусов днем. В Подмосковье — плюс 24-29 градусов. Ожидается переменный ветер и небольшой дождь.

Выходные на следующей неделе, 19-20 июля, температура вернется к норме и будет составлять около плюс 15 градусов ночью и плюс 23-25 днем, в области — днем плюс 12-17 градусов ночью, плюс 21-26 днем.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Накануне в Москве зафиксировали самый жаркий день в этом году. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, к 15:00 мск температура достигла отметки в плюс 34,1 градуса, что на 0,2 градуса выше, чем в предыдущий день. Таким образом, температура 11 июля побила 29-летний рекорд на 0,4 градуса.

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Полина Харчевникова
Погода жара Москва Роман Вильфанд Гидрометцентр
Роман Вильфанд фото
Роман Вильфанд
ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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