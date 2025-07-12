Вильфанд рассказал о сорокоградусной жаре на юге России

В южной части России до пятницы ожидается аномальная жара до 42 градусов. сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В частности, речь идет о Краснодарском и Ставропольском краях, а также Ростовской области.

«Там антициклон по-прежнему будет управлять погодой. Температура в выходные и в первой половине недели — до 42 градусов», — рассказал он в разговоре с «РИА Новости».

В центре европейской части России будет очень жарко в субботу, 12 июля, — до плюс 35-36 градусов. В воскресенье, 13 июля, начнется постепенное снижение температуры — до плюс 30-33 градусов, будет более облачно и ожидаются кратковременные дожди.

Ранее Вильфандр рассказал, что тридцатиградусная жара в Москве начнет спадать с понедельника, 14 июля. Так, в этот день и на следующий ночью будет около плюс 18-20 градусов, а днем — плюс 26-29 градусов.

В выходные на следующей неделе, 19-20 июля, температура вернется к норме и будет составлять около плюс 15 градусов ночью и плюс 23-25 днем